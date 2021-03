Bevor demnächst, konkret am 26. März, "Spiritual Violence", das zweite Album der US-Boys BUDDERSIDE zur Veröffentlichung ansteht, hat die Band zum Album-Opener 'Wide Awake' ein Video veröffentlicht. Dieses wurde im verlassenen "Old L.A. Zoo" in Griffith Park aufgenommen.

Keine einfache Übung, wie Drummer Jeff Dewbray zu berichten weiß, der aber dennoch davon überzeugt ist: "Ich musste mein Drumset durch diesen verlassenen Zoo tragen und das war nur der Anfang der Verrücktheit dieses Videos. 'Wide Awake' ist mein Lieblingssong und jedes Mal, wenn ich den Takt anzähle, weiß ich, dass irgendeine Hysterie ausbricht. Ich bin allen sehr dankbar, die mitgewirkt haben und ich könnte nicht aufgeregter sein, euch allen das Video zu präsentieren!"