BULLET FOR MY VALENTINE mit Video zum kommenden Album

'Over It' stammt vom am 29. Juni erscheinenden neuen Album "Gravity". Hört mal rein: Youtube.

Klingt etwas zahmer, als ich die Buben in Erinnerung habe, aber das Ding hat Drive und eine schöne Melodie. Cool.

Außerdem hat BULLET FOR MY VALENTINE den seit mehreren Jahren aushelfenden Schlagzeuger Jason Bowld offiziell als Bandmitglied aufgenommen.