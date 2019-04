BULLET: Erstes Live Album kommt im Juli

Das erste Live Album der Sweden mit dem simplen aber passenden Titel "Bullet Live" erscheint über Steamhammer/SPV am 05. Juli 2019 als 2-CD Digipak, Doppel Vinyl album, Digital und Stream.



"Es gibt heutzutage nicht mehr viele Bands, die das besitzen, was eigentlich dazugehören sollte: eine Marshall-Wand, lange Haare, einen alten Tourbus und eine zu 100% ehrliche Live-Performance ohne Samples oder ähnlichem”, erklärt Gitarrist Hampus Klang, der nicht nur einer der kreativen Köpfe, sondern gemeinsam mit Hofer auch Gründer der Gruppe ist. "Und wie könnte man diese einzig wahre Rock´n`Roll-Philosophie am besten dokumentieren? Natürlich mit einem Live-Album! "Bullet Live" besteht aus 18 eigenen Nummern, keine Coverversionen. Es ist eine Mixtur aus sämtlichen Tracks, die wir seit unserem ersten Minialbum in 2003 aufgenommen haben. Nach vielen Jahren on the road sind dies unsere Live-Favoriten, inklusive fünf Songs unseres aktuelles Studioalbums Dust To Gold, mit dem wir und unsere Fans außerordentlich zufrieden sind.”



Tracklisting:



CD1

1 Uprising 1:39

2 Storm Of Blades 3:28

3 Riding High 3:04

4 Turn It Up Loud 4:46

5 Dusk Til Dawn 3:51

6 Dust To Gold 5:19

7 Rambling Man 2:50

8 Bang Your Head 5:47

9 Hammer Down 4:38



CD2

1 Speed And Attack 3:10

2 Ain’t Enough 2:40

3 Rolling Home 7:17

4 Heading For The Top 3:18

5 Stay Wild 3:16

6 Fuel The Fire 3:25

7 Highway Love 6:35

8 The Rebels Return 6:09

9 Bite The Bullet 4:52

Quelle: SPV Redakteur: Tommy Schmelz Tags: bullet bullet live