BURIED REALM: Vorab-Hörprobe vom neuen Album

BURIED REALM, Ein-Mann-Metal-Projekt des Amerikaners Josh Dummer, hat für den 24. Juli sein neues Album "Embodiment Of The Divine" angekündigt. Bei YouTube kann man schon in einen Textclip des Titelstücks mit Gastmusikern von SCAR SYMMETRY und SOILWORK reinhören.





