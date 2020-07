BURIED REALM mit dem dritten Clip

Vom Extreme-Metal-Projekt BURIED REALM des US-amerikanischen Musikers Josh Dummer soll am 24. Juli das neue Album "Embodiment Of The Divine" auf den Markt kommen. Zu 'Overlord' gibt es ganz neu bei YouTube einen Audioclip.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: buried realm embodiment of the divine overlord