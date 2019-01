BURNING RAIN: Video-Clip zu 'Midnight Train' online

Am 22. März erscheint das neue Album von BURNING RAIN mit dem Titel "Face The Music" via Frontiers Music. Hinter der Band stecken bekanntlich Gitarrenhexer Doug Aldrich (THE DEAD DASIES, Ex-WHITESNAKE) und Sänger Keith St. John. Jetzt präsentiert die Truppe daraus einen ersten Video-Clip mit dem Titel 'Midnight Train'. Youtube.

