Auch die BURNING WITCHES "brennen" darauf, wieder vor Publikum zu spielen. Ohne die Möglichkeit "echter" Konzerte laden die Hexen daher zu einem "Corona Live Accoustic Jam From The Studio" ein.



Stattfinden wird das Ganze am Freitag, den 29. Mai ab 19 Uhr und es werden mehrere illustre Gäste wie Courtney Cox (THE IRON MAIDENS), Laura Ernst (ANNA LUX, EX GONOREAS) und Noelle Dos Anjos (NUNGARA, ALKOHOLIKA) bei dem Event mitmischen.



Die Live-Show wird auf dem offiziellen YouTube Kanal von NUCLEAR BLAST gestreamt werden.





Um ihren Fans Lust auf die Veranataltung zu machen, gibt es einen "magischen" Event-Trailer.