BURNING WITCHES: Album vorbestellbar, Video

Am 9. November wird "Hexenhammer" der schweizer All-Girl-Band BURNING WITCHES bei Nuclear Blast erscheinen. Das Album kann bereits im Nuclear Blast Shop vorbestellt werden. Als Hörprobe gibt es bereits die Single 'Executed', zu der auch ein Video produziert worden ist: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste der CD-Ausgabe von "Hexenhammer":

1. The Witch Circle 1:28

2. Executed 3:41

3. Lords of War 3:37

4. Open Your Mind 5:17

5. Don't Cry My Tears 4:57

6. Maiden of Steel 4:17

7. Dungeon of Infamy 0:41

8. Dead Ender 5:09

9. Hexenhammer 6:42

10. Possession 4:06

11. Maneater 3:54

12. Holy Diver 4:02

13. Self Sacrifice 3:57

14. Don't Cry My Tears (Acoustic) 4:27