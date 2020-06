BURNING WITCHES: Corona-Jam als Stream

Die schweizer Damen haben drei Lieder akustisch arrangiert und gespielt und veröffentlichen diese Session nun als Video:

Diese drei Lieder werden gespielt:

1. Black Magic

2. We Eat Your Children

3. Dance With The Devil

und dabei wurden die Damen von Courtney Cox (THE IRON MAIDENS), Larissa Ernst (PATER ILTIS, EX GONOREAS) und Noelle Dos Anjos (NUNGARA, ALKOHOLIKA) unterstützt.

Die Band sagt: "Mit großer Freude präsentieren wir euch unsere kleine Akustik Session, die wir spontan mit einigen guten Freunden veranstaltet haben. Nachdem viele den Livestream leider verpasst haben, sind wir froh darüber, dass wir euch heute ein Video des Jams präsentieren können. Wir danken unseren Gästen: Courtney, die bereits zum dritten Mal mit uns gespielt hat, Noelle für den Last-Minute-Einsatz und unserer guten Freundin Larissa, welche die Session mit uns vorbereitet hat. Es war ein riesiges Vergnügen, euch alle an Board zu haben! Ebenso wollen wir unseren treuen Fans für die Unterstützung danken - bald können wir euch mit großem Enthuasiasmus unseren Neuzugang an der Gitarre präsentieren. Bitte versteht, dass wir die Zeit benötigen, um jemanden auszusuchen, der die Philosophie und die Freundschaft der WITCHES versteht und der bleibt. In diesem Sinne: Ready To Fight!"

Wer das aktuelle Album "Dance With The Devil" noch nicht hat, surft mal rasch rüber in den Nuclear Blast Shop.