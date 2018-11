BURNING WITCHES: Neues Video online

Die Schweizer All-Female-Newcomer BURNING WITCHES stehen kurz davor, ihr Zweitwerk, das auf den Namen "Hexenhammer" hört, am 09. November via Nuclear Blast Records zu veröffentlichen.



Heute präsentiert die Band ihre dritte Single 'Open Your Mind',

welcher ab heute in Form eines Lyric-Videos auf YouTube angesehen und angehört werden kann.



Die Band kommentiert:

"Wir sind stolz, Euch unser neues Lyric-Video zum Song 'Open Your Mind' präsentieren zu können. Der Track hat folgende Message: Lass nicht zu, dass Angst und Wut dein Leben kontrollieren. Wir alle sollten in dieser Zeit zusammenstehen, wenn der Rassismus wieder zunimmt. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir alle gleich sind. Open your Mind – Open your Heart – and try to remember. how to cry!“





Live kann man BURNING WITCHES bei folgenden Terminen sehen:



Releaseshows

09.11. CH Brugg - Salzhaus

10.11. D Mannheim - MS Connexion Complex



»The Tour Of The Living Dead«

w/ GRAVE DIGGER

Präsentiert von Rock Hard (D)

11.01. D Hannover - MusikZentrum

12.01. D Andernach - JUZ Live Club

13.01. CH Pratteln - Z7

14.01. D München - Backstage

15.01. D Aschaffenburg - Colos-Saal

16.01. D Saarbrücken - Garage

17.01. D Bochum - Zeche

18.01. D Glauchau - Alte Spinnerei

19.01. D Neuruppin - Kulturhaus

20.01. NL Rotterdam - Baroeg

22.01. D Hamburg - Martkhalle

23.01. D Berlin - Lido

24.01. D Bamberg - Live-Club

25.01. D Regensburg-Obertraubling - Airport-Eventhall

26.01. D Memmingen - Kaminwerk

27.01. D Ludwigsburg - Rockfabrik

28.01. F Paris - Petit Bain

29.01. UK London - Camden Underworld

30.01. B Vosselaar - Biebob

31.01. F Lyon - CCO Villeurbanne

01.02. E Bilbao - Santana 27

02.02. E Madrid - Sala Mon Live

03.02. E Barcelona - Razzmatazz 2