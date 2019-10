BURNING WITCHES jetzt auch auf Vinyl

Nuclear Blast wird die EP "Wings Of Steel" am 6. Dezember auch auf farbigem und schwarzen Vinyl veröffentlichen. Diese Lieder werden enthalten sein:

Side A

01. Wings Of Steel

02. Executed (Live at Wacken 2019)

Side B

01. Open Your Mind (Live at Wacken 2019)

02. Hexenhammer (Live at Wacken 2019)

Die Single gibt es hier bereits digital, die EP und das Album im Nuclear Blast Shop. Die Band sagt: "Wir freuen uns, Euch dieses limitierte Sammlerstück präsentieren zu können! Es ist der Beginn einer neuen Ära. Die drei WACKEN-Live-Songs sind für uns etwas ganz Besonderes. Es war unser erstes Mal auf dem Wacken-Open-Air, deshalb mussten wir diese Magie auf die WINGS OF STEEL Vinyl EP bannen. Viel Spaß damit und dreht es richtig auf!"

Reinhören gefällig? Hier ist 'Wings Of Steel': Youtube.