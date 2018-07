BURY TOMORROW: Album, Tour, Video

Die Metalcoreler BURY TOMORROW veröffentlichen am 13. Juli ihr fünftes Studioalbum "Black Flame" via Music For Nations (Sony). Als Vorgeschmack gibt es jetzt die zweite Single 'The Age' im Video:







Auf Tour kommt die Band im Herbst ebenfalls. Mit im Gepäck sind die 36 CRAZYFISTS und CANE HILL. Alle Termine findet ihr auf dem Tourplakat:





Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: bury tomorrow black flame the age 36 crazyfists cane hill