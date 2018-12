BUZZCOCKS-Sänger Pete Shelley verstorben

Pete Shelly, der Sänger und Mitbegründer der britischen Punk-Band BUZZCOCKS, ist im Alter von 63 Jahren verstorben.



Ihr Debüt feierte die Band 1976 in Manchester im Vorprogramm der SEX PISTOLS. Für die Band JOY DIVISION war die Band BUZZCOCKS wiedrum das Sprungbrett. Der größte Hit der Band war 'Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn't've)'.

R.I.P.

Quelle: www.rollingstone.de