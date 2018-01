Baden In Blut 2018

Das Festival von Fans für Fans präsentiert uns dieses Jahr wieder ein äußerst interessantes Billing:

ICED EARTH

DIE APOKALYPTISCHEN REITER

TANKARD

ASPHYX

SKELETONWITCH

HELHEIM

DESERTED FEAR

PILLORIAN

+ Opener

Quelle: Baden In Blut Redakteur: Tommy Schmelz Tags: baden in blut festival

Das Baden In Blut findet am 21.Juli 2018 in Weil am Rhein im Dreiländereck statt. Tickets für 45 € im Vorverkauf und weitere Infos gibt es auf der Festivalhomepage