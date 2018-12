Bahaus Live: Das Finale

Traurig, aber leider wahr: Nach zehn Jahren endet eine der interessantesten und abwechslungsreichsten Konzertserien im Rhein-Sieg-Kreis. Ein letztes Mal wird es allerdings noch einmal laut im Troisdorfer Jugendzentrum Bauhaus, wenn euch am 21.12 die Möglichkeit geboten wird, den Charme der kultigen Location nochmals zu erleben. Mit dabei sind die Modern-Metaller MOMENT OF DETONATION und MANTIKOR, sowie die Melodic-Death-Metaller LEVIATHAN, die vor wenigen Wochen ihren neuen Langspieler "Of Origins Unearthed" in Eigenregie veröffentlicht haben.

Lasst euch diese Gelegenheit also auf keinen Fall entgehen. Hier sind alle wichtigen Infos:

Quelle: TaktArt Redakteur: Tobias Dahs Tags: bauhaus live taktart leviathan mantikor moment of detonation

Datum: 21.10.2018 Zeit: 19:00 - 23:30 Eintritt: 5,00€