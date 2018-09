Bang Your Head 2019: KROKUS feiert Abschied

Die eidgenössischen Hardrocker KROKUS waren stets ein gern gesehener Gast beim "Bang Your Head!!!" in Balingen, und so dürfte es niemanden überraschen, dass die Herren Marc Storace, Fernando von Arb, Chris von Rohr & Co. sich im Rahmen ihrer "Adios Amigos"-Tour nochmals im Schwäbischen sehen lassen, um von ihren Fans Abschied zu nehmen, denn nach der Tour soll Ende 2019 Schluss sein mit der dann 45jährigen Bandgeschichte. Wer die Schweizer also nochmals sehen möchte, hat am Fuße der Alb die Chance dazu.



Bisher fürs "Bang Your Head!!!" vom 11.-13.07.2019 bestätigt (in alphabetischer Reihenfolge):

DARK TRANQUILLITY

KROKUS

STORMWARRIOR