Bang Your Head 2020 - 25 and Alive!

Wie Veranstalter Horst Franz uns und allen Anwesenden heute am Abend des ersten Festivaltages des "Bang Your Head!"-Festivals von der Bühne verkündet hat, wird das beliebte Festival auf der Schwäbischen Alb auch 2020 wieder stattfinden und zwar unter dem Jubiläumsmotto "25 and Alive!". Nachdem die Fortführung des Festivals im vergangenen Jahr eine Zeit lang auf der Kippe stand, gab sich Horst beeindruckt vom Rückhalt des Festivals unter den Fans und Stammgästen, die trotz einer spürbaren Preiserhöhung weiterhin recht zahlreich nach Balingen pilgerten und dort heute ausgelassen gefeiert und die Bands angefeuert haben.



Ob es nach dem 25. Jahr nochmals Nachschlag geben wird, das wird sich jedoch erst nächstes Jahr entscheiden. Wir - die Powermetal.de-Crew - würden uns das auf jeden Fall von ganzem Herzen wünschen, denn der erste Tag war heute bereits ein grandioser Auftakt mit toller Bandauswahl, so dass wir uns sehr auf die beiden kommenden Tage freuen, bei denen wir feiern, headbangen, fotografieren und für euch Eindrücke sammeln, die in Kürze in unseren Bericht einfließen werden.

Aus Balingen grüßen Euch herzlich: Frank, Tommy, Rüdiger, Nives, Walter, Tom und Stefan.

