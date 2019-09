Bang Your Head 2020 - SHAKRA bestätigt

Wenn es im Juli zum Jubiläumsfestival des "Bang Your Head" unter dem Motto "25 And Alive" zur Sache geht, dann sind natürlich auch wieder Schweizer am Start, und zwar eidgenössische Melodic Hardrocker von bewährter Güte: SHAKRA ist bestätigt, und ja, die Band ist genauso alt wie das "Bang Your Head", so dass man gemeinsam ein Vierteljahrhundert in Rock begeht!



Bisher bestätigte Bands:



BENEDICTION

HARDCORE SUPERSTAR

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEATHERWOLF

MEMORIAM

RAGE

RIOT V

SHAKRA

SKULLFIST

SPACE CHASER

UNLEASHED

TANKARD

WINTERSTORM