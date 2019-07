Bang Your Head 2020 - erste Bands bestätigt

Wie bereits gestern berichtet, geht das "Bang Your Head!!!" anno 2020 in die nächste Runde, und es feiert unter dem Motto "25 and Alive" sein Jubiläum zum Vierteljahrhundert. Seit heute kennen wir aufgrund der auf dem Gelände aushängenden Plakate auch die ersten Bands, die mitfeiern möchten.



So sind für 2020 bereits einige Acts bestätigt: Mit den Veteranen RAGE und TANKARD ist der heimische 1980er-Stahl prominent vertreten, doch auch jüngere heimische Rocker dürfen in Gestalt der fränkischen Folk/Power-Metaller WINTERSTORM, der Berliner Thrasher SPACE CHASER und der schwäbischen Lokalmatadoren KISSIN' DYNAMITE nicht fehlen. International sorgen die Schweden UNLEASHED und die Briten MEMORIAM für eine ordentliche Dosis Old-School-Death Metal, während die Bay-Area-Thrasher HEATHEN, die melodischen US-Metaller LEATHERWOLF und die kanadischen Speedster SKULL FIST den Reigen der bisher bestätigten Bands abrunden.



Wie es aussieht wollen Horst Franz & sein Team fürs kommende Jahr wieder ein abwechslungsreiches Paket schnüren, das auch jüngeren Bands eine Chance gibt, so dass wir sehr gespannt auf das sind, was noch kommen wird. Der Auftakt klingt schon mal vielversprechend, so dass wir uns schon vor dem samstäglichen Festivalfinale auf die nächstjährige Party freuen dürfen, welche vom 16.-18.07.2020 wie immer in Balingen steigen wird.





