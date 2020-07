Bang Your Head!!! - Online Special am kommenden Samstag!

Nachdem das Bang Your Head!!! Festival ja leider Corona zum Opfer fällt, haben sich die Macher etwas einfallen lassen, damit das kommende Wochenende nicht ganz so trüb wird und präsentieren uns diesen Samstag, den 18.07.2020 ein schönes Online Special auf dem Offiziellen Bang Your Head!!! Youtube Kanal unter https://www.youtube.com/user/BYHFestival





Hier das komplette Programm, wie angekündigt:



--- Ab 16h ---

könnt Ihr Euch mit einer kompletten Show von METAL UP YOUR BRASS (https://www.facebook.com/MuyB-290245764661825) einstimmen, die uns 2019 beim ROCK OF AGES begeistert haben und dieses Jahr als Überraschungsgäste nach Balingen kommen sollten. Das Video ist ab diesem Zeitpunkt unabhängig vom Stream auf unserem Kanal aufrufbar.



--- Um 17:00h ---

starten wir unseren Stream mit einem Mix aus viel Musik, Interviews, Hintergrundinfos, Festival-Challenge-Anregungen und einigem mehr.



--- Ab 17:00h ---

gibt es dann u.a. Interviews mit Stage Manager Achim Lanzendorf, ROCK ANTENNE Moderator Thomas Moser und mit Thomas Michel vom BYH!!! Orga-Team, danach Grußbotschaften diverser Bands



--- ca. 17:25h ---

Live-Show von DIAMOND HEAD beim BANG YOUR HEAD!!! 2017



--- ca. 18:20h ---

Questions & Answers mit Thomas Michel vom BYH!!! Orga-Team Teil 1



--- ca. 18:45h ---

Diverse Live-Clips aus den vergangenen BANG YOUR HEAD!!!-Jahren mit LEGION OF THE DAMNED, LEATHERWOLF und ANGEL WITCH plus Musikvideo von LORD VIGO



--- ca. 19:20h --- Live-Show PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS im YouTube Space London von 2018



--- ca. 20:00h ---

Kurz-Interview-Clips mit Tobias Eggsel (EDGUY), MANIMAL, DIAOMOND HEAD, SNAKEBITE, BLIZZEN, LORD VIGO und METAL UP YOUR BRASS



--- ca. 20:50h ---

Questions & Answers mit Thomas Michel vom BYH!!! Orga-Team Teil 1



--- ca. 21:10h ---

Diverse Live- und andere Clips von SNAKEBITE (Akustik-Session + Musikvideos), SHAKRA (live@ROCK OF AGES 2019), METAL UP YOUR BRASS (live@ROCK OF AGES 2019), HEATHEN (live@Thrashfest Berlin 2011), TANKARD (live@BYH!!! 2016), SAXON (live@BYH!!! 2017)



--- ca. 22:25h ---

Interviewblöcke mit ENDLEVEL, Tobias Eggsel (EDGUY), MANIMAL, DIAOMOND HEAD, SNAKEBITE und BLIZZEN



--- ca. 23:25h ---

ENDLEVEL Proberaum Show



--- Ab 23:45h ---

ist dann auf unserem YouTube-Channel - ebenfalls unabhängig vom Livestream - noch die komplette Show der Briten DEMON beim BANG YOUR HEAD!!! 2017 als Video abrufbar.