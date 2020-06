Berlin Swamp Fest: Optimismus für 2021

This is not easy but it’s necessary! ist das Motto der Veranstalter hinter dem Berlin Swamp Fest, das für 2021 wieder in Angriff in der Zukunft am Ostkreuz genommen wird. Die Bands, die eigentlich Ende September in der 2020er Ausgabe spielen sollten, sind schon mal offen für eine Wiederkehr im nächsten Jahr.

Quelle: Swamp Conspiracy Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: berlin swamp fest festival zukunft am ostkreuz sampler metal sludge doom hardcore dyse powermetalde