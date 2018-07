Bike & Music Weekend mit Rock und Rahmenprogramm

Am ersten August-Wochenende vom 2. bis 5.8.2018 findet in Geiselwind vier Tage lang das Bike & Music Weekend statt, das auch ein umfangreiches musikalisches Programm bietet. Mit dabei sind MANFRED MANN´S EARTH BAND, STAHLZEIT, THE PICTUREBOOKS, THE NEW ROSES, ROCKSIN, HANK DAVISON & LEWIS GLOVER, SKI KING, ROCCO RECYCLE und mehr. Außerdem gibt es Dragster Showläufe & Stuntshows, darunter Shows mit dem Briten Terry Grant, der auch im Guinness Buch der Rekorde für den größten in einem Auto gefahrenen Looping steht, den Streetbike-Freestyler Julien Welsch, sowie Jochen Reich und dem Portugiesen Ricardo Domingos und eine internationale Bikeshow. Tickets gibt es über die Festival-Seite.

