Bis auf weiteres kein

Wie die Veranstalter des "Harder Than Steel"-Festivals, dessen 2018er-Auflage am vergangenen Samstag in Dittigheim über die Bühne ging, heute vormittag mitteilten, war das Festival auch heuer ein voller Erfolg. Mit 450 Zuschauer konnte man die Sporthalle fast ausverkaufen, und die Stimmung in der Halle war zu jeder Zeit hervorragend. Dennoch gibt Oliver Weinsheimer bekannt, dass das "Harder Than Steel" nun erst einmal auf unbestimmte Zeit Pause machen wird und zumindest im kommenden Jahr 2019 kein HTS stattfinden wird. Als Grund nennt Oliver die Übersättigung der Szene mit Festivals und die damit einher gehenden immer größer werdenden Schwierigkeiten, ein gutes und exklusives Line-up präsentieren zu können. Daher sei es besser, die Sache mit einem großen Knall zu beenden als langsam hinweg zu schrumpfen. Für den Moment gelte die Konzentration des Teams dem "Keep It True", dem "Hammer Of Doom" und dem "Metal Assault". Zum Schluss bittet Oliver die Fans des HTS um ihr Verständnis und dankt allen für die Unterstützung.

Quelle: Veranstalter via Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: harder than steel festival keep it true metal assault hammer of doom