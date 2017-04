Vom 27. bis 30. Juli 2017 werden beim "Burg Herzberg Festival" auftreten:





Main Stage



PATTI SMITH

KANSAS

GONG

JOANNE SHAW TAYLOR

KENNY WAYNE SHEPHERD BAND

IRIE RÉVOLTÉS

RYLEY WALKER

BUKAHARA

ACID ARAB

THE VINTAGE CARAVAN

MIKE KENEALLY

MEUTE

PRISTINE

SUNS OF THYME

FELIX MEYER

VINICIO CAPOSSELA

TINARIWEN

YVONNE MWALE QUINTETT

JESPER MUNK

MONSIEUR PERINÉ

WOLF PEOPLE

DELGRES

KLAUS DER GEIGER





Freak Stage



SIMON & JAN

PULSAR TRIO

BROTHER GRIMM

SPINIFEX

MOANING CITIES

ODD COUPLE

HEXVESSEL

YELLOW UMBRELLA

PETER BURSCH

APHODYL

ÖZ ÜRÜGÜLÜ

FARGO

ANALOGUE BIRDS

STILL IN THE WOODS

MOTOROWL

THE GREAT MACHINE

COLONEL PETROV'S GOOD JUDGEMENT

COOGANS BLUFF

JESS AND THE ANCIENT ONES





Außerdem gibt es wieder die Mental Stage, die Lesebühne und das Kinderland mit Karawane Banane.



