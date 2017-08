CALIGULA'S HORSE: Neues Video online

Ihr dürft euch schon einmal vorfreuen, denn in drei Wochen wird endlich das vierte Album der Australier CALIGULA'S HORSE veröffentlicht. Es hört auf den Namen "In Contact" und erscheint bei InsideOut. Erwarten dürft ihr wieder durchaus unkonventionellen Progressive Rock/Metal, der sich auch dieses Mal recht deutlich vom Vorgänger unterscheidet.



Bis dahin könnt ihr euch die Zeit mit dem Video zu 'Will's Song (Let The Colours Run)' schon mal versüßen. Eine super Nummer, die nicht die beste des Albums ist. Versprochen.



Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: caligulas horse wills song in contact arcane jim grey