CALIGULA'S HORSE: Re-Releases

Die Australier von CALIGULA'S HORSE veröffentlichen ihre in Europa nur schwer auffindbaren ersten beiden Alben "Moments From Ephemeral City" und "The Tide, the Thief & River’s End" am 16. Juni via InsideOut erneut. Wer das letzte Werk "Bloom" mochte, sollte hier unbedingt zugreifen, denn beide Alben sind super.



Auf Tour in Europa sind die Aussies auch und haben dabei Supportslots für OPETH, PAIN OF SALVATION und ANATHEMA ergattert. Leider ist nur ein Termin in Deutschland dabei. Im Detail könnt ihr die Band in folgenden Städten sehen:



19. Juni – Le Rex, Toulouse, Frankreich w/ PAIN OF SALVATION

20. Juni – Les Docks, Lausanne, Schweiz w/ OPETH

21. Juni – Z7, Pratteln, Schweiz w/ OPETH

22. Juni – Substage, Karlsruhe w/ PAIN OF SALVATION

23. Juni – Doornroosje, Nijmegen, Niederlande w/ ANATHEMA

24. Juni – Midsummer Prog Festival, Valkenburg, Niederlande

25. Juni – The Talking Heads, Southampton, UK

28. Juni – The Black Heart, London, UK

30. Juni – Be Prog! My Friend Festival, Barcelona, Spanien



Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: caligulas horse arcane bloom rivers end ephemeral city pain of salvation opeth anathema