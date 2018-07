CALIGULA'S HORSE auf Vinyl

Die australischen Progressive Rocker haben angekündigt, dass ihre ersten beiden Alben "Moments from Ephemeral City" und "The Tide, the Thief & River’s End" am 21. September auf Vinyl neu veröffentlicht werden. Beide werden als 180g Doppel-Vinyl mit zusätzlicher CD auf den Markt kommen. Man kann die beiden auch auf der Tour erwerben, und zwar hier:

Friday October 5 - Euroblast Festival, Köln, Germany

Sunday October 7 - ProgPower Festival, Baarlo, Netherlands

Monday October 8 - Backstage, Paris, France

Tuesday October 9 - Ferrailleur, Nantes, France

Thursday October 11 - Mungirock Aretoa, Mungia (Bilbao), Spain

Friday October 12 - Very Prog Festival, Toulouse, France

Saturday October 13 - AMFest, Barcelona, Spain

Sunday October 14 - Nazca, Madrid, Spain

Monday October 15 - RCA Club, Lisbon, Portugal

Wednesday October 17 - KiFF Foyer, Aarau, Switzerland

Thursday October 18 - Legend Club, Milan, Italy

Saturday October 20 - Collosseum, Kosice, Slovakia

Sunday October 21 - Dürer Kert (Room 041), Budapest, Hungary

Monday October 22 - KSET, Zagreb, Croatia

Tuesday October 23 - Strahov 007, Prague, Czech Republic

Wednesday October 24 - Musik & Frieden, Berlin, Germany

Thursday October 25 - Headcrash, Hamburg, Germany

Saturday October 27 - Fangelset, Gothenburg, Sweden

Sunday October 28 - John Dee, Oslo, Norway

Monday October 29 - BETA, Copenhagen, Denmark

Tuesday October 30 - The Tube, Dusseldorf, Germany

Thursday November 1 - Boston Music Room, London, UK

Friday November 2 - Audio, Glasgow, UK

Sunday November 4 - Mama Roux, Birmingham, UK

Monday November 5 - Star And Garter, Manchester, UK

Tuesday November 6 - The Lanes, Bristol, UK