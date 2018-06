CALIGULA'S HORSE nimmt Kontakt zu uns auf

Die australischen Vorzeigeprogger CALIGULA'S HORSE kommen im Oktober und November nach Europa, um ihr aktuelles Album "In Contact" live zu präsentieren. Da man Australier ja selten alleine trifft, haben sich die Jungs Verstärkung in Form ihrer Landsmänner CIRCLES und I BUILT THE SKY mitgebracht und uns steht eine "All Aussie Invasion" bevor. Wer komplexe Songs mit tollen Melodien und emotionalen Abfahrten mag, sollte sich einen der folgenden Termine merken:

Friday October 5 - Euroblast Festival, Cologne, Germany**

Sunday October 7 - ProgPower Festival, Baarlo, Netherlands*

Wednesday October 17 - KiFF Foyer, Aarau, Switzerland

Tuesday October 23 - Strahov 007, Prague, Czech Republic

Wednesday October 24 - Musik & Frieden, Berlin, Germany

Thursday October 25 - Headcrash, Hamburg, Germany

Tuesday October 30 - The Tube, Düsseldorf, Germany



* Ohne I BUILT THE SKY

** Ohne CIRCLES und I BUILT THE SKY