CALLIGRAM: Ungewöhnliches Videoformat mit Botschaft

Das Londoner Extrem Metal Quintett hat über Prosthetic Records am 10.04.2020 sein neues Album "The Eye Is The First Circle" veröffentlicht.

Für die Präsentation zweier Stücke davon hat sich die Band eine spannende Geschichte einfallen lassen. Es gibt zwei Teile einer zusammenhängenden Story, die von jeweils einem Stück vom Album begleitet werden. Thematisch geht es deftig zu, aber leider ganz und gar nicht realitätsfern.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von Prosthetic Records

