CANDLEMASS - Sachstand zum kommenden Album

Mastermind und Bassist Leif Edling lässt die Fans wissen, dass CANDLEMASS die Aufnahmen zum kommenden Album im Kasten hat. Man sei etwa ein Jahr im Studio beschäftigt gewesen, es sei viel Arbeit gewesen, aer man sei überzeugt, dass das Resultat all die Mühen, den Schweiß, die Kopfschmerzen etc... wert gewesen sei. Im Oktober solle das Album nun gemischt werden, damit es im Frühjahr über Napalm Records in die Regale wandern könne. Auch viele Konzerte für 2019 seien bereits gebucht oder in Planung.



Bei dem kommenden Album, dessen Titel noch nicht bekannt gegeben wurde, handelt es sich um die erste Studioaufnahme mit Sänger Johan Längquist seit dem legendären Debütalbum "Epicus Doomicus Metallicus".

