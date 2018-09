CANDLEMASS: Johan Langquists überraschende Rückkehr

Völlig überraschend gibt die schwedische Doomlegende CANDLEMASS inmitten der Aufnahmephase ihres kommenden Albums bekannt, dass Johan Langquist, der vor 32 Jahren dem Debütalbum "Epicus Doomicus Metallicus" seine Stimme lieh, zurück in der Band ist und Mats Levén ablöst, der seit 2012 als Sänger in Diensten der Doomköpfe stand.



Zu den Gründen gibt die Band zu Protokoll, dass man zurück zu den eigenen Wurzeln finden wolle. Daher sei Johan nun wieder an Bord und man hoffe, dass er den Kollegen einen neuen Energieschub verpassen könne, der dem Doom-Herz einen Kickstart angedeihen lasse. Es sei unklar, ob die lebensverlängernde Maßnahme der Band weitere zehn Jahre gebe, oder nur fünf Jahre, aber man sei sich sicher, dass die Maßnahme zumindest einmal für ein weiteres Jahr Freude mit der geliebten Musik garantiere. Alles Weitere werde sich weisen.

Der nunmehr ehemalige CANDLEMASS-Frontmann Mats Levén meldete sich indes vor wenigen Minuten über Facebook zu Wort und bedankt sich in erster Linie bei den Fans, der Crew, den Promotern und all den Musikern, die in den letzten Jahren bei CANDLEMASS eingesprungen seien, allen voran Per Wiberg (Bass, Keyboard). Mats beschließt sein Statement mit den Worten: "Wer nicht aus der Geschichte lernt, der ist dazu bestimmt, sie zu wiederholen."