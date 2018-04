Am 25.05.2018 tritt CANDLEMASS wieder ins Rampenlicht und veröffentlicht die neue EP "House Of Doom". Die EP wird den Song 'The House Of Doom' sowie drei Bonustracks beinhalten. Für den Herbt 2018 darf man dann auch ein neues Studioalbum der schwedischen Doom-Legende erwarten.

