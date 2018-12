CANDLEMASS mit erster Hörprobe zum Langquist-Comeback

Kurz nach der Ankündigung der Veröffentlichung des kommenden CANDLEMASS-Albums "The Door To Doom" für Februar 2019 haben die Schweden auch die erste Hörprobe für euch am Start. Zum ersten Mal seit 1986 gibt es also neues Studiomaterial mit Ursänger Johan Langquist, der seinerzeit das Debüt "Epicus Doomicus Metallicus" eingesungen hatte. Hört euch nachstehend den YouTube-Vorabtrack 'The Omega Circle' an und ihr dürftet schnell merken, dass das Doom-Kommando auch im reformierten Line-up nicht enttäuschen wird:

Hier nochmals die komplette Songliste der kommenden Scheibe:



1 Splendor Demon Majesty

2 Under The Ocean

3 Astorolus - the Great Octopus (featuring Toni Iommi)

4 Bridge Of The Blind

5 Death´s Wheel

6 Black Trinity

7 House Of Doom

8 The Omega Circle