CANDLE weiht und in das Geheimnis ein

Fighter Records hat das Album "The Keeper's Curse" der schwedischen Epik-Metaller bereits letzten Februar veröffentlicht, aber das hat möglicherweise nicht jeder mitbekommen. Das Lied 'The Secret' dürfte Freunden von ungewöhnlichem Underground-Metal ein Ohr wert sein, vom langen Orgel-Intro über den Achtziger-Gesang zu der vertrackten Rhythmik: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

1. Intro

2. The Secret

3. Light at the End

4. Frozen With Fear

5. Betrayal

6. Dancing Lights

7. Embraced By Darkness

8. No Peace For My Soul

9. Vengeance