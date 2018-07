CANINE und ihre

Die Band CANINE stammt aus Frankfurt und macht Core. Aber heftig. Die fünf Hessen-Buben haben schon zahlreiche Live-Auftritte absolviert, doch jetzt hat sich Bacillus Records der Jungs angenommen, und so wird am 14. September das Debüt "Bleak Vision" erscheinen, aus dem es bereits einen Song namens 'Serve The Wrong Ones' zu hören gibt: Youtube.

