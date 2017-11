CANNIBAL CORPSE streamt 'Scavenger Consuming Death'

Morgen wird das vierzehnte Album der Death Metaller mit dem Titel "Red Before Black" erscheinen, da lassen sich die Burschen nochmal in die Karten schauen und streamen ein weiteres Video. Hier einmal die gesammelten, brutalen Werke des kommenden Albums:

'Scavenger Concuming Death': Youtube.

'Code Of The Slashers': Youtube.

'Red Before Black': Youtube.

Das Album wird es in folgenden Versionen geben:

- Digipak-CD (US-exklusiv)

- jewelcase-CD (EU-exklusiv)

- limitiertes Doppel-CD-Digipak (EU-exklusiv)

- opaque red Vinyl (US-exklusiv- 700 Einheiten)

- coke bottle clear Vinyl (US-exklusiv- 500 Einheiten)

- white Vinyl (FYE-exklusiv - 300 Einheiten)

- transparent red / clear split vinyl (US-exklusiv - 500 Einheiten)

- translucent blue Vinyl (Hells Headbangers exklusiv - 300 Einheiten)

- 180g black Vinyl (EU-exklusiv)

- olive green marbled Vinyl (EU-exklusiv - 500 Einheiten)

- blood red / black marbled Vinyl (EU-exklusiv - 300 Einheiten)

- blood red / white splattered Vinyl (EMP-exklusiv - 200 Einheiten)

- white / red splattered Vinyl (Ebay-exklusiv- 200 Einheiten)

- opaque wine red marbled Vinyl (Napalm-exklusiv - 200 Einheiten)

- Boxset (1.500 Einheiten): limitiertes 2CD-Digipak, 'Blood Covered' white / red marble Vinyl, Kassette, Rückenaufnäher, Schweißband, Gitarrenplektren und Poster in schwarzer Hartkarton-Box (~30cm x 30cm x 3cm)

"Red Before Black" Trackliste:

1. Only One Will Die

2. Red Before Black

3. Code of the Slashers

4. Shedding My Human Skin

5. Remaimed

6. Firestorm Vengeance

7. Heads Shoveled Off

8. Corpus Delicti

9. Scavenger Consuming Death

10. In the Midst of Ruin

11. Destroyed Without a Trace

12. Hideous Ichor



Das 2-CD Digipak enthält auf der Bonusdisc einige Cover, die auch so auf der "Blood Covered White / Red Marble" Vinyl Edition im limited Boxset enthalten sein wird:

1. Sacrifice (Sacrifice cover)

2. Confessions (Possessed cover)

3. No Remorse (Metallica cover)

4. Demon's Night (Accept cover)

5. Bethany Home (A Place to Die) (The Accused cover)

6. Endless Pain (Kreator cover)

7. Behind Bars (Razor cover)