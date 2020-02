CARACH ANGREN: Drummer steigt frustriert aus

Namtar, so der Name des nun Ex-Schlagzeugers der Band, steigt aus der Band aus, aber nicht wegen zwischen menschlicher Deifferenzen, sondern wegen der Mechanismen, die in der derzeitigen Musikindustrie vorherrschen. Auf seinem Facebookprofil kann man unter andrem dazu lesen:

"You always get calmed down with the old 1 step back and 2 ahead. Well now I step aside unfortunately, I’m just not such a follower. Call me stubborn, but I stick to the fact the business exists because bands with their fans exist. Not the other way around. But it seems to behave like that more and more. And yes in pop music this is the case sometimes. But this is metal."

Die anderen Mitglieder der Black Metaller haben diese Entscheidung bereits bestätigt und auch akzeptiert, so scheint es.