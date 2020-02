CARDINALS FOLLY: Rundumschlag zum neuen Album

Die finnischen Doomer CARDINALS FOLLY veröffentlichen am 06.03.2020 ihr fünftes Studioalbum "Defying The Righteous Way" über Rafchild Records. Das Album beinhaltet 8 Tracks gekleidet in ein Gemälde von Rich Inwood, das ihr hier bewundern könnt. Die Trackliste sieht folgendermaßen aus:

I. Stars Align Again

II. Deranging The Priest

III. Witchfinders

IV. The Great Santur

V. The Living Dead

VI. Ultra-Violence

VII. Last House On The Left

VIII. Strange Conflict

Wer sich einen ersten Vorgeschmack machen möchte, kann das Lyric Video zu 'Deranging The Priest auf Youtube ansehen und wer das Album vorbestellen möchte, kann dies auf Bandcamp tun.

Als wäre das noch nicht genug, geht das Trio Anfang März auch noch zusammen mit Lord Vicar auf Tour, Doomfreunde sollten sich die folgenden Termine notieren:

04.03.2020 - Hamburg, MS Stubnitz

05.03.2020 - Halle,Hühnermanhattan

06.03.2020 - Berlin, Zukunft am Ostkreuz

07.03.2020 - Oberhausen, Helvete