CARL PALMER'S ELP LEGACY kündigt Livemitschnitte an

Am 29. Juni wird Carl Palmer, früher am Schlagzeug für EMERSON, LAKE & PALMER, unter dem Projektnamen CARL PALMER'S ELP LEGACY das CD/DVD-Paket "Live" veröffentlichen. Die CD enthält einen Mitschnitt von 2014, in dessen Mittelpunkt das ELP-Album "Tarkus" steht, die DVD ein Konzert von 2016 zu Ehren des kurz zuvor verstorbenen Keith Emerson mit Gastauftritten von Steve Hackett (ex-GENESIS) und Mark Stein (VANILLA FUDGE).



CD: Tralf Music Hall Buffalo, New York, USA, 25th November 2014

Rondeau Des Indes Galantes / Ride Of The Valkyries

1. Toccata and Fugue in D Minor

2. Mars, The God Of War / 21st Century Schizoid Man

3. Tarkus (Full Version)

4. America

5. Knife-Edge

6. Trilogy (Short Version)



DVD: Pictures At An Exhibition - A Tribute To Keith Emerson. Olympia Theater, Miami, Florida, USA, 24th June 2016

1. Introduction

2. Peter Gunn

3. Karn Evil 9 (Welcome Back My Friends)

4. The Barbarian

5. Bitches Crystal

6. Jerusalem

7. Romeo & Juliet

8. 21st Century Schizoid Man

9. Clair De Lune

10. Knife-Edge

11. Hoedown

12. Take A Pebble

13. Carmina Burana

14. Pictures At An Exhibition

15. Fanfare For The Common Man / Drum Solo

16. Nutrocker

Bonus:

17. Behind The Scenes At The Tribute For Keith Emerson

