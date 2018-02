CARNATION neu bei Season Of Mist

Das französische Label hat sich die belgischen Death Metaller CARNATION geangelt. Im Laufe des Jahres wird das das Debüt zu hören geben, vorerst sind die Burschen aber erstmal auf Tournee in Brasilien als Support von PESTILENCE. In Europa sind sie an diesen Terminen zu hören und sehen:

31. März 18 Edegem (BE) Catacomb Festival

11. Juli 18 Wien (AT) Szene (+ CANNIBAL CORPSE)

13. Juli 18 In Flammen Open Air (DE) Exact date TBA