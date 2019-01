CARTHAGODS - neues Album Ende April

Am 25.04.2019 wird über Darkside Records das zweite Studioalbum der tunesischen Metaller CARTHAGODS erscheinen, deren selbstbetiteltes Debüt im Juni 2015 über Hands Of Blue in die Regale gekommen war. Nebenstehend seht ihr bereits das Artwork des neuen Werkes "The Monster In Me", für welches wie schon beim Debüt erneut Niklas Sundin verantwortlich zeichnet.

