CASTOR TROYS: Audioclip zur neuen EP

Am 9. November soll die neue EP "Legends Never Die" der kanadischen Hardrocktruppe CASTOR TROYS erscheinen. Vorab hat die Band einen Audioclip zu 'We Are One' bei punksnews.org online gestellt.

Trackliste:

1. Blackout Love

2. We Are One

3. Watch the City Burn

4. Legends Never Die

5. Wreck of The Bastard

6. Runnin’ Down A Dream