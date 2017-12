Eindringlich und beeindruckend, so möchte ich meine Neuentdeckung CEDRIC beschreiben, deren Album "Levity" am 18. März über Popup Records erscheinen wird. Hört mal in 'An Escapade' rein: Youtube.

Das Stück stammt noch von der EP "Escapade", die es kostenlos auf Soundcloud als Download gibt. Live kann man das Ganze nächstes Jahr auf dem Taubertal-Festival erleben und vorher bereits hier:

22.Dezember, Scheune Kulturzentrum, Dresden

18. März, Groove Station, Dresden

19. April, Duncker Club, Berlin, German

20. April, Astra Stube, Hamburg

21. April, Papp, Bremen