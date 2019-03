CELLAR DARLING mit exklusiver Live Session & Tour mit KATATONIA

Am 22. März veröffentlichen die Schweizer CELLAR DARLING ihr neues Konzeptalbum "The Spell", das die Geschichte eines Mädchens erzählt, das sich in den Tod verliebt.

Im Mai schließt sich die Band den Doomern KATATONIA an und wird auf deren 10-Jahre-Jubiläumstour von "Night Is The New Day" in Luxemburg, Deutschland, Belgien und UK zu sehen sein.



Hier die Termine:



CELLAR DARLING

mit KATATONIA und WHEEL

20.05. LUX Luxemburg - Rockhal

21.05. D Köln - Live Music Hall

22.05. D Berlin - Columbia Theater

23.05. D Hamburg - Gruenspan

24.05. B Vosselaar - Biebob

25.05. UK London - Islington Assembly Hall



Und es geht noch weiter: Am 20. März, wenige Tage vor Veröffentlichung ihres zweiten Albums, wird das Trio seine neuen Singles bei einer exklusiven und intimen Live Session im Londoner YouTube-Studio auf der Bühne präsentieren. Dem kleinen Liveset folgt eine Q&A Session mit Anna, Merlin und Ivo und nur 40 Leute werden in den Genuss kommen, den Event mitzuerleben! Tickets sind kostenlos und lassen sich nur über die Seite des Prog Magazins gewinnen (Verlosung endet am 8. März): https://www.loudersound.com/news/win-tickets-to-an-exclusive-cellar-darling-event-with-prog



Falls Ihr es nicht selbst nach London schafft, könnt ihr die Show auch live von CELLAR DARLINGs Social Media Accounts verfolgen, also haltet euch den 20. März im Terminkalender frei.