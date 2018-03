CELTACHOR mit Albumdetails und Video

Die Iren werden uns noch im April ihr drittes Album um die Ohren hauen, dudeln und doomen, denn in der Schnittmenge aus Black Metal, Doom und Folk bewegt sich die Dubliner Band. "Fiannaìocht" wird am 20. April via Trollzorn veröffenticht werden und folgende Stücke enthalten:

1. Sons Of Morna

2. King Of Tara

3. Tuiren

4. The Search For Sadbh

5. Caoilte

6. Great Ships Came From Over The Waves

7. The Battle On The Shore

8. Tears Of Aoife

9. Cauldron Of Plenty

10. Dubh, Dun Agus Liath

Zu dem Opener 'Sons Of Morna' gibt es bereits ein Video: Youtube.