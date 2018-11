CHAPEL OF DISEASE mit zweitem Video zum kommenden Album

Die zweite Single von "...And As We Have Seen The Storm, We Have Embraced The Eye" hört auf dem Namen 'Song Of The Gods': Youtube.

Die Deutschen pendeln zwischen klassischen Rock-Sounds und death- oder sogar blackmetallischen Elementen. Das kommende Album wird diese Lieder enthalten:

1. Void Of Words

2. Oblivious - Obnoxious - Defiant

3. Song Of The Gods

4. Null

5. 1.000 Different Paths

6. The Sound Of Shallow Grey

Das Album wird am 23. November erscheinen, am 22. Dezember wird es in Köln eine besondere Shiw geben mit CHAPEL OF DISEASE und SULPHUR AEON im Club Volta. Tickets kosten 15 Euro und können bei Van Records bestellt werden.