CHASTAIN: 30 Jahre

1990 ist das Album erstmalig erschienen - hm, würde das nicht bedeuten, dass wir bereits das 31. Jubiläum haben? Egal - und ab dem 14. August gibt es eine Neuauflage des damals letzten Albums mit Leather Leone am Mikrofon. Das Besondere ist, dass diesmal der orignale Mix auf CD gepresst wurde, denn das original wurde 1990 ohne Wissen der Band von Seiten des Labels neu abgemischt. Zusammen mit einem nochmal erweiterten Booklet gegenüber dem 2010er Release wird uns die CD von Divebomb folgende Lieder bieten:

1. For Those Who Dare

2. Night Of Anger

3. I Am The Rain

4. Please Set Us Free

5. Secrets Of The Damned

6. Light In The Dark

7. The Mountain Whispers

8. Barracuda

9. Not Much Breathing

10. Once Before



BONUS DEMO TRACKS

11. Play Their Games

12. I Cast No Shadows