Die Serie an Wiederveröffentlichungen der tollen CHASTAIN-Alben mit Rockröhre Leather Leone am Mikrophon auf Vinyl wird mit "Voice Of The Cult" am 29. Oktober 2018 fortgeführt. Zur Einstimmung gibt es hier schonmal den Titelsong: Youtube.

Das Album wird remastered sein und zwei Bonustracks enthalten.