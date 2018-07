Am 31. August wird das 1987er Album der US Metaller neu auf Vinyl mit Bonustracks erscheinen. Hier ist die Trackliste:

Seite A

1. We Must Carry On

2. Paradise

3. It's Too Late For Yesterday

4. 827

5. The Wicked Are Restless

6. It's Too Late For Yesterday (instrumental, Bonustrack)

Seite B

7. The 7th Of Never

8. Take Me Back In Time

9. Feel His Magic

10. Forevermore

11. The 7th Of Never (instrumental, Bonustrack)

Quelle: Pure Steel Redakteur: Frank Jaeger Tags: chastain the 7th of never