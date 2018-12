CHILDREN OF BODOM: Erste Single 'Under Grass And Clover' zum neuen Album

Am 08.03.2019 wird die finnische Melodic-Death-Metal-Band CHIDREN OF BODOM ihr neues Album "Hexed" via Nuclear Blast Records veröffentlichen.



Daraus wurde heute die erste Single 'Under Grass And Clover' veröffentlicht.



Frotmann Alexi Laiho kommentiert: "'Under Grass And Clover' ist der Sound von COB "on fire" und ist seit seiner Entstehung mein Lieblingsstück der Platte. Er ist schnell, melodisch, heavy und düster, aber dennoch kurz und kompakt. Jemand sagte mir, es sei bisschen wie oldschool Dimmu Borgier und AWK, was sich für mich verdammt cool anhört. Wir müssen also etwas richtig gemacht haben."



"Hexed" wurde wieder, mit Ausnahme der Keyboards, in den Danger Johnny Studios (Finnland) zusammen mit Mikko Karmila aufgenommen, der das Album gemeinsam mit der Band produzierte. Janne Wirman nahm die Keyboards in den Beyond Abilities Studios auf. Gemixt und gemastert wurde die Platte in den Finnvox Studios in Helsinki.



Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. The Road

2. Under Grass and Clover

3. Glass Houses

4. Hecate’s Nightmare

5. Kick in the Spleen

6. Platitudes and Barren Words

7. Hexed

8. Relapse (The Nature of My Crime)

9. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

Bonus:

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)



Live die die Band zu folgenden Terminen zu erleben:

2018:

07.12. Geiselwind - Christmas Bash

08.12. Oberhausen - Ruhrpott Metal Meeting



2019:

13.-16.06. Nickelsdorf - Nova Rock

21.06. Dessel - Graspop Metal Meeting

03.-06.07. Ballenstedt - Rockharz Open Air

04.-07.07. Barcelona - Rock Fest

11.-13.07. Leoben - Area 53 Festival

09.08. Derby - Bloodstock Open Air

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Swen Reuter Tags: children of bodom hexed under grass and clover alexi laiho